Lille'de Jocelyn Gourvennec dönemi başlıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:08

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille, son olarak 2018-19 sezonunda Guingamp'ı çalıştıran teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in göreve getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki Fransız teknik adamın gelişinden büyük memnuniyet duyulduğunun vurgulandığı açıklamada, Gourvennec'in bu gece takımın Hollanda kampına katılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz sezon 10 yılın ardından Fransa şampiyonu olan Lille, kadrosunda üç milli oyuncuyu; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduruyor.

Lille, Christophe Galtier'in yerine Gourvennec'in gelişini sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu: