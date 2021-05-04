Lille'in yıldızı Yusuf Milan'a giderse Trabzonspor kazanacak!

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kariyeri adına parlak bir dönem geçiriyor. Yusuf Yazıcı ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Yazıcı'ya İtalya'dan Milan teklif götürdü. Yusuf Yazıcı Milan'a transfer olursa Trabzonspor önemli bir para kazanacak.