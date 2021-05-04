Fransa Ligi'nde Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kariyeri adına parlak bir dönem geçiriyor. Yusuf Yazıcı ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Yazıcı'ya İtalya'dan Milan teklif götürdü. Yusuf Yazıcı Milan'a transfer olursa Trabzonspor önemli bir para kazanacak.
Lille'in yıldızı Yusuf Milan'a giderse Trabzonspor kazanacak!
Milan Yusuf için 50 milyon Avro'yu gözden çıkardı. Bu durumda Trabzon'a 20 milyon Avro kalacak.
Trabzonspor, 2019 yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satmıştı. Yönetim, uzun süren görüşmelerin ardından bir sonraki satışa yüzde 20 pay maddesi koymuştu. Milan Yusuf için 50 milyon Avro'yu gözden çıkardı. Bu durumda Trabzon'a 20 milyon Avro kalacak.
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