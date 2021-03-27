Yusuf Yazıcı: "Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum"
A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı, Norveç maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Bizim de bir hayalimiz var ve bu olunca herkes görecek" dedi.
A Milli Takımımızın Norveç'i 3-0 yendiği maçta iki asist yapan yıldız futbolcumuz Yusuf Yazıcı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Milli Takım'da çok iyi bir enerji olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Biz beraber zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Beraber zaman geçirdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Çok mutluyum. Takımda çok iyi bir enerji var. Hem kendi adıma hem de takımım adına çok mutluyum ve daha iyi şeylerin altına imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Türk halkına biraz da olsa moral verdiklerini ifade eden Yusuf Yazıcı, "Bu pandemi döneminde herkes mutsuz, herkesin psikolojisi bozuk. En azından bu süreçte biz de aldığımız bu galibiyetlerle biraz da olsa halkımıza mutluluk veriyoruz. Bizim de bir hayalimiz var ve bu olunca herkes görecek" dedi
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