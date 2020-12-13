Limak Holding’in inşaatında çalışan işçi: Bizi burada ölüme terk ettiler

13 Aralık 2020 Pazar, 13:39

Covid-19'a 3 gün önce yakalandığını ve şantiyede paslı demirlerden yapılan ranzalarda yatıp kalktığını belirten işçi Bilal Yaroğlu, “Yattığımız ranzalar pas içerisinde, ortam çok kötü ve birçok arkadaşımızda koronavirüs tespit edildi. Bizi burada açlığa, pisliğe mahkûm ettiler. Birçok arkadaşımız durumundan yakınsa da sorumlular duyarsız. İşçileri 'Şantiyeleri terk edemezsiniz, suç işlersiniz' diyerek tehdit ediyorlar” dedi.

Kendisinin şantiyeden ayrılmak istediğini ancak izin verilmediğini söyleyen Yaroğlu şunları ifade etti:

“Ayağımızda ayakkabımız bile yok. Beş kişi bir koğuştayız, bir sürü insanlar aynı yemekhanede yemek yiyoruz. Aşçımız virüslü değil ama bize yemek dağıtıyor, bizim içimizde. 30 kişi aynı yerde yemek yiyoruz. Kimsenin sağlığını düşünen yok burada.”

"30’U AŞKIN KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI"

Evrensel'den Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, Yaroğlu, “Kimsenin umurunda değiliz, telefonla aradığımda ‘Biz bakmıyoruz’ diyorlar, siz bakmasanız kim bakacak? Şu hasta halimizle kaldığımız yerde kim kalır” diye sordu.

Limak Holdinge de seslenen Yaroğlu şunları söyledi:

“Artvin şantiyeniz berbat durumda, burada sorumlu diye bıraktığınız kişiler insan yerine koymuyor bizi. Ne evimize yolluyorlar ne de burada insan gibi bir bakım var. 5 dakika bile durulmayacak yerde insanı kalmaya mecbur bırakıyorlar.”

30’u aşkın kişide koronavirüs çıktığını söyleyen Yaroğlu; “Burada bizi karantinaya aldılar. Aynı yerde yemek yiyoruz, herkes kendi eliyle yemek koyup yiyor. Odalarda 4-5 kişi kalıyoruz, boş odalar olduğu halde bizi kalabalık yere koyuyorlar. Doktor başka yere yatırtmıyor. Odalar da pislik içinde, ranzalar pas tutmuş, rezil bir ortamda iyileşmeye çalışıyoruz. Şirket doktoru bize uğramadı bile, sağlık personeliyle ilaç yolladı. ‘Odalarda öyle kalacaksınız kalmayacaksanız çıkıp gidin’ diyor. Bizi buraya terliklerle getirdiler, araba yok bir şey yok, gidemeyeceğimizi biliyorlar ve çeker gidersek ceza işlemİ olacağı haberini yolluyorlar. ‘Şartlar bu, odalarda öyle kalınacak’ diyor doktor” diye karantinada yaşananları aktardı.

“KORONADAN DEĞİL PİSLİKTEN ÖLECEĞİZ”

Bilal Yaroglu sözlerini şöyle noktaladı:

“Karantina olduğu için bırakmıyorlar. ‘Karantina bitmeden hiçbir yere gidemezsiniz, burada kalacaksın’ diyorlar. Karantina bitince burada çalışmam, asla burada işçiye değer yok, yetkililer çok duyarsız. Ben bugün 3. günümdeyim, durumum bugün biraz iyi gibi ama durumu iyi olmayan arkadaşlarımız da var. Açıkçası biz burada koronadan değil sorumsuzluklardan, ilgisizlikten ve pislikten öleceğiz. Lütfen sesimizi duyurun, belki duruma müdahale eden birileri çıkar, bu esir kampından kurtuluruz.”