Limanlarda özelleştirme furyası sürüyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait 15 liman ile TCDD’ye ait 5 büyük limanı satan AKP, Güllük Limanı’nın 45 yıllık işletme hakkını da 35.2 milyon liraya özel şirkete verdi. CHP’li Suat Özcan, özelleştirmeyle Güllük merkezinin “biteceğini” belirterek “Hem kamu malını satıyorlar hem birilerine para kazandırıyorlar” dedi.

Mustafa Çakır
26 Kasım 2020 Perşembe, 06:00
Limanlarda özelleştirme furyası sürüyor
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne (TDİ) ait Muğla Güllük Limanı’nın 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi sonuçlandı. Açık artırmada en yüksek teklif 35.2 milyon TL ile ICC Grup İnşaat’tan geldi. 

Limanın 260 yat bağlama kapasiteli 3 çıpalı yat limanına dönüştürülmesi planlanıyor. Böylece 1997-2020 arasında TDİ’ye ait 15 liman ile TCDD’ye ait Mersin, Samsun, Bandırma, İskenderun ve Derince limanları özelleştirildi. 

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, bu özelleştirmeyle Güllük merkezinin “biteceğini” söyledi. Yeni yapılan limanın büyütülmesinin planlandığını, Kıyıkışlacık’a da yeni bir yükleme limanı yapılmasının hedeflendiğini belirten Özcan, şunları söyledi: “Toplam 4 liman söz konusu. Bu, Güllük Körfezi’nin ekolojik dengesini bozar. Birileri para kazanacak diye bunlar yapılıyor.”


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