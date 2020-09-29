LinkedIn’e hikaye özelliği geldi
Profesyonel ağ oluşturma sitesi LinkedIn, belirli bir süre sonra kendi kendini silen hikayeler konseptine katıldı. Bugünden itibaren başlayarak, şirket bu özelliği ABD ve Kanada'daki tüm kullanıcılarına sunacak ve gelecek birkaç hafta içerisinde herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.
İş sektörünün önemli platformlarından biri olan LinkedIn'e, yeni bir özellik ekleniyor. LinkedIn'e eklenen Hikayeler özelliği, Instagram ve Snapchat'in hikaye özelliğine oldukça benziyor. Yani bir fotoğraf çekerek tüm profesyonel bağlantıların 24 saat boyunca görmesi için profile yüklenebilecek. Hikayenin kimler tarafından görüntülenebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarları değiştirlebilir.
LinkedIn’in kıdemli ürün müdürü Liz Li, özelliğin ilk testlerinin, bazı kişilerin LinkedIn profillerinde sonsuza dek kalması yerine 24 saat sonra kaybolacağını bildiklerinde gönderi paylaşmaya daha istekli olduklarını gösterdiğini söyleyerek şunları ekledi:
"Geçmişteki üyeler, LinkedIn’de paylaşımın göz korkutucu olduğunu düşünüyordu. LinkedIn hikayeler aracılığıyla gerçekten içerik paylaşmayan kişilerin daha fazla paylaşım yapmasısını tetikleyemeyi umuyoruz. Diğer ağlarda paylaştığınız şeyleri paylaşmanız gerekmiyor. Bu, köpeğinizin bir resmini paylaşamayacağınız anlamına gelmez ancak amaç, iş konuşmalarını ve bağlantıları canlı tutmaktır."
LinkedIn platformuna gelen Hikayeler özelliğinin yanı sıra, yeni tasarım diğer bazı güncellemelerle birlikte geliyor.
Sitenin arama özellikleri, yeni filtreleme seçeneklerini ve ana arama aracından çevrimiçi kursları ve diğer LinkedIn içeriğini bulma özelliğini içerecek şekilde elden geçirildi.
Mesajlaşma, emoji tepkileri ile Facebook benzeri başka bir özelliğin yanı sıra doğrudan sohbetten görüntülü arama başlatma seçeneği de alıyor. Ekim ayında kullanıma sunulacak görüntülü görüşme; Zoom, Microsoft Teams, Slack ve BlueJeans’ı destekliyor.
Kaynak: indir.com
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