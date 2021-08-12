Lionel Messi, Paris Saint Germain’le ilk antrenmanına çıktı
Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint Germain ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Önceki gün düzenlenen basın toplantısıyla birlikte resmen Paris Saint Germain’e katılan Lionel Messi, takımın bugünlü antrenmanında yer aldı.
Marca’da yer alan haberde, Arjantinli yıldızın antrenman saatinden iki saat önce tesislere geldiği ve bireysel olarak çalışma yaptığı ifade edildi.
Takım antrenmanı öncesinde yeni takım arkadaşları ve antrenör ekibiyle tanışan Messi, önceki gün düzenlenen basın toplantısında, “Yaklaşık bir aydır sahalardan uzağım ve fiziksel olarak kendini hazırlamam gerekiyor. Mümkün olan en kısa sürede hazır olmak istiyorum çünkü oynamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
HAFTA SONU OYNAMAYACAK
Fransa Ligue 1’in ikinci haftasında Strasbourg ile karşılaşacak Paris Saint Germain’de Messi’nin kadroda olması beklenmezken ESPN’de yer alan haberde yıldız oyuncunun 29 Ağustos’taki Reims maçında oynayabileceği ifade edildi.
“HOŞ GELDİN LEO”
Messi’nin Paris Saint Germain’e katılmasının ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Kylian Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Messi ile fotoğrafını paylaşan Mbappe, “Paris’e hoş geldin Leo.” ifadelerini kullandı.
Paris Saint Germain'in paylaşımı:
Premiers pas et premier entraînement au Centre Ooredoo ! ?? #PSGxMESSI pic.twitter.com/fPjMbjM7YA— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2021
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