Lionel Messi, sessizlik anlaşması imzaladı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:59

21 yıllık Barcelona macerasına yeni sözleşme imzalamayarak son veren ve düzenlediği basın toplantısıyla Katalan ekibine gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli yıldız, iki tarafın yıpranmaması adına, eski kulübü ile sessizlik anlaşması imzaladı. Anlaşmanın şartlarına göre Barcelona ve Lionel Messi, tarafları suçlayacak açıklamalarda bulunmayacak ve iki tarafın hedef gösterilmesinin önüne geçilecek. PSG tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lionel Messi, "Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim" ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona'nın altyapısı La Masia'nın en değerli ürünü olan Messi, İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 34 kupa şampiyonluğu yaşadı. Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli yıldız, 672 kez gol sevinci yaşarak takımın efsanesi oldu.

Linoel Messi, bu dönemde 6 kez de yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.