Florentino Perez: “Messi’nin transferine hiçbir etkim yok”

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:06

Barcelona’nın tesislerini yeniden düzenlemeyi amaçlayan ve 2014 yılında başlayan Espai Barca projesinin eski üyelerinden Jaume Llopis, önceki gün Cadena Ser’e yaptığı açıklamada Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasında Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in payı olduğunu ifade etmişti.

Llopis, Laporta’nın yeniden seçilmesiyle birlikte kulüpte CEO olarak çalışmaya başlayan Ferran Reverter’in Perez’in yakın arkadaşı olduğunu, transfer döneminin kapanmasına 25 gün olmasına rağmen Messi ve yönetim arasında devam eden görüşmelerin bir anda sonlandığını söylemişti.

Perez ve Reverter’in Laportayı ikna ettiğini belirten Llopis, "Laporta, CEO'su tarafından baskı gördü ve diğer yandan Florentino onu ikna etti. İkisi Messi’yi takımdan göndermesini ve CVC anlaşmasını imzalamaması konusunda Laporta’ya baskı yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

“UMARIM AÇIKLAMALARINI EN KISA SÜREDE DÜZELTİR”

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise hakkındaki iddialara yazılı bir yanıt verirken şunları söyledi, “Barcelona'nın CEO'su Ferran Reverter’in uzun süredir arkadaşım olduğu kesinlikle yalan.

Sadece iki kez görüştük. Bir dört ay önce, diğeri ise geçtiğimiz cumartesi günü Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile yaptığımız toplantıda gerçekleşmişti.

Ayrıca o toplantıdan önce Messi’nin takımdan ayrıldığı açıklanmıştı. Umarım Jaume Llopis gerçeğe uymayan bu açıklamalarını en kısa sürede düzeltir.”