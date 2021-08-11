Paris Saint-Germain'den "Ankara" vurgulu Lionel Messi paylaşımı
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni kulübü Paris Saint-Germain'in sosyal medyada yaptığı "Ankara" vurgulu paylaşım, Türk kullanıcılardan ilgi gördü.
Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile sözleşme imzalayan Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yaptığı paylaşım, Türk futbolseverlerin dikkatini çekti.
Lacivert-kırmızılı ekibin sosyal medyadaki İspanyolca hesabında yaptığı "Ankara Messi" ibareli paylaşım, kısa sürede on binlerce kişiden etkileşim aldı. Özellikle Türk kullanıcılar, paylaşımın altına yorumlar yazdı.
Katalan futbol spikerlerinin, Barcelona'nın maçlarında sıklıkla kullandığı Katalanca "Encara Messi" (Top hala Messi'de) ifadesi, Türk futbolseverlerce Ankara'ya benzetilerek mizah konusu olmuştu. Bu kalıp daha sonra Arjantin Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabında "Ankara Messi" ye çevrilmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı da bu paylaşıma yanıt vermişti.
PSG'nin paylaşımı şu şekilde:
ANKARA Messi pic.twitter.com/W2QH5A2f1W— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2021
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