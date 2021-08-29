Lionel Messi, Reims maçının kadrosuna dahil edildi
Fransa Ligue 1’de Paris Saint Germain’in bugün oynayacağı Reims maçının kadrosunda Lionel Messi de yer aldı.
Ligue 1’in 4. haftasının kapanış maçında lider Paris Saint Germain, Reims’e konuk olacak.
Ligdeki ilk 3 maçında sahadan galibiyetle ayrılan PSG, bugün de kazanarak en yakın rakibi Nice ile puan farkını 5’e çıkartmak isterken Lionel Messi de Reims’e karşı forma giyebilecek.
3 YILDIZ İLK KEZ AYNI ANDA KADRODA
Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint Germain’le sözleşme imzalayan Lionel Messi için Mauricio Pochettino acele etmeyeceklerini ve kadroya alınması için doğru zamanı bekleyeceklerini söylemişti.
Arjantinli teknik adam ayrıca, Messi’nin Copa America finalinin ardından çok az antrenman yaptığını vurgulamış ve fiziksel olarak iyi duruma geldikten sonra kadroya alacağını ifade etmişti.
Paris Saint Germain’in bugün yaptığı açıklamada, Lionel Messi'nin maç kadrosuna alındığı belirtildi.
Arjantinli yıldızın kadroya dahil edilmesiyle birlikte Mbappe, Neymar ve Messi ilk kez aynı anda kadroda yer almış oldu.
?? Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims ??#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021
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