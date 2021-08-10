Paris Saint-Germain ile anlaşan Lionel Messi, Paris'e indi

10 Ağustos 2021 Salı, 16:10

2005 yılından beri formasını giydiği Barcelona'dan ayrılan ve Fransız medyasının Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain ile anlaştığını ifade ettiği Arjantinli yıldız Lionel Messi, Paris'e doğru yola çıktı.

Uzun yıllardır yaşadığı Barcelona'dan ailesiyle beraber ayrılan Messi'nin bulunduğu özel jet, Paris Le Bourget Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Messi için havaalanına gelen Paris Saint-Germain taraftarları, terminalin önündeki bekleyişlerini saatlerce sürdürdü.

SENEDE 35 MİLYON AVRO KAZANACAK

Fransız basınından L'Equipe'in gündüz saatlerinde yayınladığı habere göre Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Haberde, Arjantinli futbolcunun sezon başına 35 milyon Avro maaş alacağı ve sözleşmede birçok bonus maddesinin de bulunduğu yazıldı.

"YENİ BİR MACERAYA DOĞRU"

34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun eşi Antonella Roccuzzo, sosyal medya hesabında Messi ile uçak içerisinde çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Roccuzzo, gönderisinde "Hep birlikte yeni bir maceraya doğru" ifadelerini kullandı.

TRANSFERİ NEYMAR DUYURDU

Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan ve şu anda PSG'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, Arjantinli yıldızın Paris'e inmesinden dakikalar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Neymar, paylaşımında "Yeniden birlikte" ifadelerini kullandı.

Paylaşım şu şekilde:

PSG'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Neymar'ın ardından ise Paris Saint-Germain, yayınladığı kısa videoyla taraftarların heyecanını arttırdı. Video şu şekilde:



