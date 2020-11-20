Lisede 'sarığımı çıkaramazsın' kavgası TBMM gündeminde

20 Kasım 2020 Cuma, 13:55

Aydın’da bir okulda sarık ve şalvarla derse giren öğrencileri uyaran öğretmenin tehdit edildiği iddiaları TBMM gündemine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge sunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, basına yansıyan olayla ilgili “Yaşanan bu olay, toplumumuzdaki ve eğitim sistemimizdeki temel ilkelerin bir bir tüketildiğini gözler önüne sermiştir” dedi.

Bülbül, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Konu hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

- Son bir yılda okullarda kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak hareket ettiği tespit edilmiş kaç öğrenci vardır?

- Bu öğrenciler hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

- Son bir yılda kaç öğrenci öğretmene yönelik sözlü ve fiziksel şiddet nedeniyle soruşturma geçirmiştir?

- Kaç öğrenciye uyarma, kaç öğrenciye kınama, kaç öğrenciye uzaklaştırma, kaç öğrenciye okuldan atılma cezası verilmiştir?

- ‘Kadın-madın demem döverim’ şeklinde konuşan öğrenci bu cesareti kimden almaktadır?

- Lâik ve bilimsel eğitimin teminatı olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlükten mi kaldırılmıştır?

- Derslere sarık ve şalvarla girilebildiğine göre Milli Eğitim Bakanlığının adını Medrese ve Külliye Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyor musunuz?