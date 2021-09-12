Liverpool 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, deplasmanda Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.
Ligin 4. hafta mücadelesinde Liverpool, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 20. dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mısırlı yıldız, Premier Lig'deki 100. golüne imza attı.
İkinci devreye de atak başlayan konuk ekip, 50. dakikada Fabinho'nun ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Sadio Mane, 90+2'nci dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Liverpool, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Liverpoollu genç oyuncu Harvey Elliott'a sert bir müdahalede bulunan Leeds United'da Pascal Struijk, 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ciddi bir sakatlık yaşayan Elliott ise oyunu sedye ile terk etti.
Bu skorla puanını 10'a çıkaran Liverpool, aynı puana sahip lider Manchester United, ikinci Chelsea'nin ardından averajla üçüncülüğe yükseldi. Leeds United ise 2 puanla 17. sırada kaldı.
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