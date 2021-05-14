Liverpool, Manchester United’ı geriden gelip mağlup etti

14 Mayıs 2021 Cuma, 00:12

Premier Lig’de erteleme maçında Liverpool, Manchester United engelini dört golle aştı.

Maçta ilk gol, 10. dakikada Bruno Fernandes’ten gelirken Liverpool skoru 34. dakikada Diego Jota ile eşitledi.

İlk yarının son dakikasında Roberto Firmino, takımını öne geçiren golü kaydederken ikinci yarının başında bir gol daha bularak takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

68. dakikada Marcus Rashford ile farkı bire indiren United, eşitlik sayısını aradığı dakikalarda Mohamed Salah’ın golüne engel olamadı ve skor 4-2’ye geldi.

Sahadan galibiyetle ayrılan Liverpool’da Jurgen Klopp, Manchester United’ı ilk kez mağlup etmiş oldu.

LIVERPOOL İLK DÖRT İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATTI

Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Liverpool aldığı galibiyetle puanını 60’a yükseltirken beşinci sıraya yükseldi. Dördüncü sıradaki Chelsea ile farkı dörde indiren Liverpool, 16 Mayıs Pazar günü deplasmanda West Bromwich Albion’a konuk olacak.

Premier Lig’de ikinci sırada yer alan Manchester United ise yerini korurken 70 puanda kaldı. United, 18 Mayıs Salı günü sahasında Fulham ile karşılaşacak.