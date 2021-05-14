Liverpool, Manchester United’ı geriden gelip mağlup etti
Premier Lig’de Liverpool, Manchester United’ı 4-2 mağlup ederek ilk dört umutlarını son haftalara taşıdı.
Premier Lig’de erteleme maçında Liverpool, Manchester United engelini dört golle aştı.
Maçta ilk gol, 10. dakikada Bruno Fernandes’ten gelirken Liverpool skoru 34. dakikada Diego Jota ile eşitledi.
İlk yarının son dakikasında Roberto Firmino, takımını öne geçiren golü kaydederken ikinci yarının başında bir gol daha bularak takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.
68. dakikada Marcus Rashford ile farkı bire indiren United, eşitlik sayısını aradığı dakikalarda Mohamed Salah’ın golüne engel olamadı ve skor 4-2’ye geldi.
Sahadan galibiyetle ayrılan Liverpool’da Jurgen Klopp, Manchester United’ı ilk kez mağlup etmiş oldu.
LIVERPOOL İLK DÖRT İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATTI
Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Liverpool aldığı galibiyetle puanını 60’a yükseltirken beşinci sıraya yükseldi. Dördüncü sıradaki Chelsea ile farkı dörde indiren Liverpool, 16 Mayıs Pazar günü deplasmanda West Bromwich Albion’a konuk olacak.
Premier Lig’de ikinci sırada yer alan Manchester United ise yerini korurken 70 puanda kaldı. United, 18 Mayıs Salı günü sahasında Fulham ile karşılaşacak.
İlgili Haberler
- Manchester United taraftarları bir kez daha protesto düzenledi
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı