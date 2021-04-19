Liverpool taraftarlarından Avrupa Süper Ligi’ne tepki

19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:12

Premier Lig’in Big Six takımlarının dahil olduğu Avrupa Süper Ligi’ne Liverpool taraftar gruplarından tepki geldi. A Spion Kop 1906’nın sözcüsü Athletic’e yaptığı açıklamada, cumartesi günü Premier Lig’de oynanacak Newcastle United maçında Kop Tribünü’nündeki pankartların ve flamaların söküleceğini belirtti.

“DESTEĞİMİZİ ÇEKİYORUZ”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Bütün pankartların ve bayrakların mümkün olan en kısa sürede indirilmesini istediğimizi kulübe ilettik. Desteğimizi artık çekiyoruz. Finansal açgözlülüğü oyunun bütünlüğünün üstüne koyan bir kulübe artık desteğimizi vermeyeceğimizi düşünüyoruz. Takımın sahiplerinin yaptıkları utanç verici ve iğrenç. Taraftarlara danışılmadan nasıl bu kadar ileriye gidildiğini anlamıyoruz. Ruhlarını sattılar.”

"FUTBOL BİZİM"

Takımın bir diğer taraftar grubu, Spirit of Shankly de Kop Tribünü’ndeki pankart ve bayrakların kaldırılmasını desteklediğini açıkladı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu karara tamamen karşı çıkıyoruz. Para için taraftarları görmezden geldiler. Futbol bizim, onların değil. Takım bizim, onların değil.” ifadeleri yer aldı.