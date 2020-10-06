Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (ovid-19) yakalandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (ovid-19) yakalandı.
İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.
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