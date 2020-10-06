Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (ovid-19) yakalandı.

AA
06 Ekim 2020 Salı, 13:04
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (ovid-19) yakalandı.

İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.






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