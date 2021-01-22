Liverpool'un kabusu bitmiyor
Sahasında Burnley'ye 1-0 mağlup olan Liverpool evinde 68 maç sonra kaybederken ilginç istatistikler ortaya çıktı.
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, Burnley karşısında sürpriz bir yenilgi aldı.
Anfield'da rakibine 1-0 mağlup olan Jürgen Klopp'un ekibi, 68 maç sonra sahasında maç kaybetti. Öte yandan Liverpool'un ligdeki galibiyet özlemi de 5 maça çıktı. Kırmızılar son 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.
Bu sezon deplasmanda ikinci kez kazanan Burnley ise Liverpool'u 1974'ten bu yana ilk kez mağlup etti. Burnley bu sezonki ilk deplasman galibiyetini yine 1-0'lık skorla Arsenal'a karşı elde etmişti.
Son 4 lig maçında da gol bulamayan Liverpool, 2000 yılından bu yana ilk kez dört maç üst üste gol atamadı. İngiliz devi bu sezon Premier Lig'deki son golünü 1-1 biten West Bromwich maçında kaydetmişti. Liverpool, 2021'de henüz ligde gol atamadı.
Ligde 34 puanla dördüncü sırada yer alan ve lider Manchester United'ın 6 puan gerisinde bulunan Liverpool ligde üst üste Tottenham ve West Ham United deplasmanlarına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
Video Haberler
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı