Liverpool'un stoperi Ozan Kabak Almanya'ya geri dönebilir

18 Mayıs 2021 Salı, 17:33

Liverpool'un Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ı RB Leipzig istiyor. Schalke'den 18 milyon Pound'luk satın alma opsiyonuyla Liverpool'a kiralaran milli oyuncudan İngiliz ekibi vazgeçti.

Jurgen Klopp'un ekibi, RB Leipzig'in defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi 40 milyon Pound'a renklerine katmaya hazırlanırken; Leipzig'in de Konate'nin yerine Ozan ile doldurmak istediği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Liverpool'da 13 maça çıkan Ozan Kabak, 7 maçlık yenilgisizlik serisinde kilit isimlerden biri oldu. 15 Mart'ta başlayan seride Ozan Kabak, 5 maça 11'de başladı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu son haftalarda kendini yedek kulübesinde buldu. Rhys Williams ve Nat Philips, Southampton ve Manchester United galibiyetlerinde Kırmızılar'ın stoper mevkilerinde görev aldı. Liverpool, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.