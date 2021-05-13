Londra derbisinde kazanan Arsenal
Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Londra derbisinde 1-0'lık skorla kazanan Arsenal oldu.
Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Ligin 35. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.
Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında Emile Smith Rowe'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kalırken, Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.
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