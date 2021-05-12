Fenerbahçe'den flaş 12 Mayıs açıklaması

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:51

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyla hesabından 9 yıl önce Galatasaray ile oynadıkları ve berabere sonuçlanan Süper Lig Play-Off final maçının tarihi olan 12 Mayıs ile ilgili açıklamada bulundu.





Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle:

12 Mayıs 2012'de alçak terör örgütü, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin canımıza kast etti! Fenerbahçe unutmayacak; ne ayağına pranga takmaya çalışan o alçakları ne de o alçaklarla beraber koşanları! #BirDireniştirFenerbahçe