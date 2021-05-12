Fenerbahçe'den flaş 12 Mayıs açıklaması
Fenerbahçe 9 yıl önce Galatasaray ile oynadıkları ve berabere sonuçlanan Süper Lig Play-Off final maçının tarihi olan 12 Mayıs ile ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyla hesabından 9 yıl önce Galatasaray ile oynadıkları ve berabere sonuçlanan Süper Lig Play-Off final maçının tarihi olan 12 Mayıs ile ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle:
12 Mayıs 2012'de alçak terör örgütü, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin canımıza kast etti! Fenerbahçe unutmayacak; ne ayağına pranga takmaya çalışan o alçakları ne de o alçaklarla beraber koşanları! #BirDireniştirFenerbahçe
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