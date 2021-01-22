Londra Maratonu’nda rekor hedefleniyor

22 Ocak 2021 Cuma, 09:18

Geçtiğimiz yıl az sayıda katılımcıya ek olarak ilk kez sanal bir şekilde düzenlenen Londra Maratonu’nda bu yıl 50 bin sanal koşucuyla rekor hedefleniyor.

Guardian’da yer alan haberde, maratonun organizatörlerinin geçtiğimiz yıl düzenlenen sanal maratondaki koşucu sayısını bu sene artırmayı planladığı ifade edildi. 3 Ekim’de yapılması planlanan maratona katılacak 50 bin kişiye ek olarak 50 bin de sanal koşucu alınmasının planlandığı ve toplamda 100 bin koşucuya ulaşarak maraton katılım rekorunun kırılmasının amaçlandığı belirtildi. Planlandığı gibi katılımcı sayısının 100 bine ulaşması halinde 2018 yılındaki New York Maratonu rekoru kırılacak. 2018’de New York Maratonu’na 53 bin 121 kişi katılmıştı. Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen 2020 Londra Maratonu az sayıda katılımcının yanında 37 bin 996 sanal katılımcı ile gerçekleşmişti. Sanal olarak maratona katılanlar parkur mesafesinde seçtikleri bir bölgede maratonu tamamlamıştı.

PANDEMİ KARALIĞINDA IŞIK VE UMUT OLACAK

Maratonun direktörü Hugh Brasher yarışı daha kapsayıcı hâle getirmek istediklerini belirterek, ‘’ Gerçekten korkunç şeylerin yaşandığı bir yıl oldu. Bulaşma oranları ve mutasyonla ilgili haberler korkutucu olabilir ama aşılamayla birlikte organizasyonu düzenlemek konusunda iyimseriz. Katılımcı sayısını iki katına çıkartarak bu zor zamanda hayır kurumları için az da olsa yardımcı olacağız. ‘’ ifadelerini kullandı.