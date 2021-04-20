Londra’dan Ankara’ya, Karadeniz'e savaş gemisi gönderileceği bilgisi verildi
Donbass bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime İngiltere de dahil oluyor. Ukrayna’ya destek amacıyla Karadeniz’e savaş gemisi gönderme kararı alan İngiltere’nin, geminin geçişi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türkiye’ye bildirimde bulunduğu öğrenildi.
İngiliz Sunday Times gazetesi önceki gün İngiltere’nin, Rusya ile Donbass bölgesinde gerilim yaşayan Ukrayna’ya destek amacıyla mayıs ayında Karadeniz’e 2 savaş gemisi göndermeyi planladığını yazmıştı. Haberde, İngiliz donanmasının Akdeniz’deki görev grubundan bir destroyer ve bir fırkateyn olmak üzere iki savaş gemisinin Karadeniz’e gönderileceği belirtilmişti.
Edinilen bilgiye göre İngiltere, mayıs ayında Karadeniz’e geçecek bir savaş gemisi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türkiye’ye bildirim yaptı. İkinci gemi için ise Türkiye’ye henüz bir bildirim olmadı.
ABD VAZGEÇMİŞTİ
Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass bölgesi üzerinden Kiev ve Moskova arasında gerilim yükselirken ABD de Ukrayna’ya destek için iki savaş gemisi gönderme kararı almış ve Montrö Sözleşmesi uyarınca Türkiye’ye bildirimde bulunmuştu. Ancak ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinin ardından Washington’dan karardan geri adım gelmişti. Gemi geçişlerinin iptal edildiği Türkiye’ye bildirilmişti.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılabilmesi için 15 gün önceden Türkiye’ye bildirimde bulunması gerekiyor. Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemileri, Karadeniz’de 21 günden fazla kalamıyor.
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