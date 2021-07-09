İtalyan basınından çarpıcı iddia: Penaltıyı Boris Johnson için verdiler!
İngiltere ile Danimarka arasında oynanan yarı final maçının uzatmalarında İngilizler lehine verilen penaltı, dünya basınında gündem oldu.
EURO 2020 yarı finalinde İngiltere'yi finale çıkaran penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor.
Yarı finalde Danimarka ile karşılaşan İngiltere normal süresi 1-1 sonuçlanan mücadelenin uzatma dakikalarında Sterling'in yere düşmesi sonucu penaltı kazanmıştı. Penaltıyı kaçıran Kane dönen topu ağlarla buluşturunca İngiltere finalde İtalya'nın rakibi oldu.
Penaltı pozisyonunda Sterling'e müdahale olup olmadığı tartışmaları devam ederken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bir makalede, İngiltere'nin tartışmalı penaltısı Başbakan Boris Johnson ile ilişkilendirildi.
Boris Johnson'ın Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkmasından ve oluşumu engellemesinden dolayı kurtarıcı olarak görüldüğü ve bu penaltının da bir hediye olduğu iddia edildi.
Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin karşısında durmuş ve projenin başarısız olmasında pay sahibi olmuştu.
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