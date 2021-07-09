<p>İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Pazar gecesi İngiltere ile İtalya arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu.<br></p>
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Pazar gecesi İngiltere ile İtalya arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

<p>İngiltere basınına göre Shapps, İtalyanların maça gelip gelmeyecekleri sorusuna, "Cevap gelmesinler, kolay soru" yanıtını verdi.<br></p>
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İngiltere basınına göre Shapps, İtalyanların maça gelip gelmeyecekleri sorusuna, "Cevap gelmesinler, kolay soru" yanıtını verdi.

<p>İngiliz Ulaştırma Bakanı, eğer İtalyan futbolseverlerin İngiltere'ye sadece futbol için geldiği tespit edilirse ülkeye giriş izni vermeyeceklerini söyledi.<br></p>
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İngiliz Ulaştırma Bakanı, eğer İtalyan futbolseverlerin İngiltere'ye sadece futbol için geldiği tespit edilirse ülkeye giriş izni vermeyeceklerini söyledi.

<p>Bu bağlamda birçok özel ve tarifeli doğrudan uçakların da iptal edildiğinin altını çizdi. İngiltere, İtalya için 10 gün karantina kuralı uyguluyor.</p>
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Bu bağlamda birçok özel ve tarifeli doğrudan uçakların da iptal edildiğinin altını çizdi. İngiltere, İtalya için 10 gün karantina kuralı uyguluyor.

<p>Pazar günü saat 22.00'de Wembley'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası finalini 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor.</p>
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Pazar günü saat 22.00'de Wembley'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası finalini 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor.

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