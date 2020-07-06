Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:46

Fransa’da koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mart’ta kapatılan başkent Paris’teki Louvre Müzesi bugün yeniden açıldı. Müzedeki bazı galeriler sosyal mesafe sağlanamayacağı gerekçesiyle kapalı kalmaya devam ederken, antika koleksiyonu ve "Mona Lisa" gibi önemli sanat eserlerinin sergilendiği bölümlere ziyaretçi alınacak. Maske takmanın zorunlu olduğu müzede, sanatseverlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları talep ediliyor.

Dünyanın en büyük sanat müzesi olarak bilinen ve 73 bin metrekare alan üzerine kurulu Louvre Müzesi’nde 350 binden fazla eser bulunuyor. Müzeyi her yıl yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor.

Son verilere göre 166 bin 960 vakanın bulunduğu Fransa’da bugüne kadar 29 bin 893 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



