Löw Almanya'dan ayrılacağını açıkladı

Jöhacim Löw Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 13:21
Löw Almanya'dan ayrılacağını açıkladı
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Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jöcahim Löw EURO 2020'nin ardından milli takımı bırakacağını açıkladı. Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran Löw 2006 yılından itibaren çalıştırdığı Almanya ile bir Dünya Kupası kazandı. 


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