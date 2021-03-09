Löw Almanya'dan ayrılacağını açıkladı
Jöhacim Löw Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıkladı.
Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jöcahim Löw EURO 2020'nin ardından milli takımı bırakacağını açıkladı. Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran Löw 2006 yılından itibaren çalıştırdığı Almanya ile bir Dünya Kupası kazandı.
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