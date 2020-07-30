Lozan Antlaşmasını kutladılar, haklarında soruşturma açıldı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 00:36

Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalandı. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, yıllarca bayram olarak kutlandı. Bu önemli antlaşma, 24 Temmuz günleri yurdun birçok yerinde kutlanıyor. Ancak kutlamalar bu yıl valilikler tarafından yasaklandı.

Balıkesir’e bağlı Ayvalık ilçesinde yaşayan Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile çeşitli siyasi partilerin temsilci ve üyeleriyle birlikte yurttaşlar, Lozan Antlaşması’nı kutlamak istedi. Ancak öncesinde herhangi bir açıklama yapmadan kutlama, polis tarafından engellendi. Polis, kutlamaya katılan yurttaşları kamera ile kaydetti. Daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık şube başkanı Ahmet Üzgeç ve bazı isimler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Üzgeç’te diğer isimler gibi emniyete giderek ifade verdi. Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtlayan Üzgeç, korkmadıklarını ve Lozan Antlaşması’nı kutlamaya devam edeceklerini belirtti.