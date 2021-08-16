Lübnan'da bomba paniği
Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalardan kalan bir misket bombası patladı. Patlama sonucunda aynı aileden 1'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı. Bombanın patlaması sonucu Suriye uyruklu aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralı aile üyeleri tedavi için hastaneye kaldırıldı.
MİLYONLARCA BOMBA
İsrail'in uluslararası olarak yasaklanmış misket bombalarını kullandığı Temmuz 2006 savaşından bu yana yıllar geçmesine rağmen, Lübnan topraklarında sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor. Lübnan topraklarına yaklaşık dört milyon bomba atıldı, yüz binlercesi patlamadı ve güney Lübnan'da 43 kilometrekarelik bir alanın kirlenmesine neden olduğu tahmin ediliyor.
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