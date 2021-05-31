Lukas Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:18

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terleten Lukas Podolski, Ergin Ataman'ı tebrik etti.

Podolski "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun.

Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer!" ifadelerini kullandı.