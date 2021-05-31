Lukas Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı

Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Ergin Ataman'ı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:18
Lukas Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı
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Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terleten Lukas Podolski, Ergin Ataman'ı tebrik etti. 

Podolski "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun. 

Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer!" ifadelerini kullandı.

 


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