Lukas Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı
Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Ergin Ataman'ı kutladı.
Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terleten Lukas Podolski, Ergin Ataman'ı tebrik etti.
Podolski "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun.
Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer!" ifadelerini kullandı.
???? Lukas Podolski: "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir ???????? Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun." https://t.co/lMPkm9Ex3j— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 31, 2021
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