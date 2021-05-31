Efes başantrenörü Ergin Ataman: Alman hükümetini kınıyorum
Maç sorası zaferi Türk halkına armağan eden Ataman ardından da "22 yaşındaki kızıma, iki kızıma vize vermedi Alman hükümeti. Bir tek oğlum gelebildi zorla'dedi.
Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Alman hükümeti ve organizasyonu ağır bir dille eleştirdi.
Ataman, yetkililerin her türlü zorluğu çıkardığını açıkladı.
Organizasyon sırasında karşılaştıkları sıkıntılardan bahseden tecrübeli koç, Alman hükümetini eleştirerek şunları söyledi:
''Tuncay Özilhan’la baba - oğul, abi - kardeş ilişkisi içindeyiz. Çok büyük saygımız var. 'Nihayet aldık kupayı' dedim. Bir haftadır bizimle beraber. Geceleri uyumuyor, sürekli takımla, bizimle birlikte geziyor. Kupamızı alıp Türk halkına götüreceğiz. Çok büyük sıkıntılar çektik. Almanya'da bize 'Hoş geldiniz' bile denmedi. İspanyollar burada, İtalyanlar burada, aileleri burada ama bizim ailelerimiz yok. O yüzden maç sonu Türkçe konuştum ve halkıma teşekkür ettim. 22 yaşındaki kızıma, iki kızıma vize vermedi Alman hükümeti. Bir tek oğlum gelebildi zorla. Onu da kaçak soktuk içeri kupa törenine zor aldım''
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