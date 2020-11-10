Lütfi Elvan kimlerle aynı kabinede görev yaptı?
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Lütfi Elvan'ın Naci Ağbal ile aynı kabinede görev aldığı bilinirken, o kabinenin diğer isimleri merak konusu oldu.
Binali Yıldırım’ın başbakanlığındaki 65. Hükümette Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı, Naci Ağbal Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Berat Albayrak'ın Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına karşı çıktığı öne sürülüyordu.
Lütfi Elvan'ın daha önce hangi isimlerle aynı kabinede görev aldığı merak edilirken, 65. hükümetin Bakanlar Kurulu listesi tekrar gündeme geldi.
İşte 65. Hükümet'in Bakanlar Kurulu:
Başbakan: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcı: Numan Kurtulmuş
Başbakan Yardımcı: Veysi Kaynak / Kahramanmaraş Milletvekili
Başbakan Yardımcı: Nurettin Canikli
Başbakan Yardımcı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcı: Yıldırım Tuğrul Türkeş
İçişleri Bakanlığı: Efkan Ala
Adalet Bakanlığı: Bekir Bozdağ
Bilim ve Sanayi Bakanı: Faruk Özlü / Düzce Milletvekili
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ / Erzurum Milletvekili
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan / Kars Milletvekili
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki / Kayseri Milletvekili
Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı
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