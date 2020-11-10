Lütfi Elvan kimlerle aynı kabinede görev yaptı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Lütfi Elvan'ın Naci Ağbal ile aynı kabinede görev aldığı bilinirken, o kabinenin diğer isimleri merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 08:17
Lütfi Elvan kimlerle aynı kabinede görev yaptı?
Abone Ol google-news

Binali Yıldırım’ın başbakanlığındaki 65. Hükümette Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı, Naci Ağbal Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Berat Albayrak'ın Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına karşı çıktığı öne sürülüyordu.

Lütfi Elvan'ın daha önce hangi isimlerle aynı kabinede görev aldığı merak edilirken, 65. hükümetin Bakanlar Kurulu listesi tekrar gündeme geldi.

İşte 65. Hükümet'in Bakanlar Kurulu:

Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcı: Numan Kurtulmuş

Başbakan Yardımcı: Veysi Kaynak / Kahramanmaraş Milletvekili

Başbakan Yardımcı: Nurettin Canikli

Başbakan Yardımcı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcı: Yıldırım Tuğrul Türkeş

İçişleri Bakanlığı: Efkan Ala

Adalet Bakanlığı: Bekir Bozdağ

Bilim ve Sanayi Bakanı: Faruk Özlü / Düzce Milletvekili

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Recep Akdağ / Erzurum Milletvekili

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan / Kars Milletvekili

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki / Kayseri Milletvekili

Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler