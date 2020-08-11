Lyon, Altay'ın genç stoperini transfer etti

11 Ağustos 2020 Salı, 17:14

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı

Geçen sezon 19 yaşındaki futbolcuyu takibe alan Fransız ekibi, yeni sezon öncesi genç oyuncunun transferini bitirdi.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Lyon, Cenk için Altay'a 2 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu hafta Fransa'ya gidecek olan 19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk Özkaçar bir önceki sezon TFF 3. Lig ekibi Karacabeyspor'da forma giydi. Geçen sezon Altay'da 16 maça çıkan Cenk, U-21 milli takımında da forma giyiyor.

Kaynak: NTVSpor