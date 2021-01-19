Maas, ‘Türkiye’nin diyalog yönünde attığı adımlardan memnunuz’ dedi

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yılbaşından bu yana yaşanan diplomatik trafik ve karşılıklı sıcak mesajların ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün Ankara’yı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısında Maas, “Son dönemde Türkiye’den olumlu sinyaller” geldiği için kısa süre içinde hazırlığını yaparak Ankara’ya gelmek istediğini belirtti.

Maas, “Geçen yıl Türkiye ile AB arasındaki olaylar bazı izler bıraktı. Doğu Akdeniz konusunda zorlu tartışmalarımız oldu, bazı müttefiklerin savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bu tür olayları artık yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle bu olumlu sinyallere ve bu ilerlemeye eşlik etmek bizim için önemli” diye konuştu.

2020 yılı içinde Almanya’nın dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu seyirde devam etmesi için çalıştıklarını söyleyen Maas, “Şimdi geçtiğimiz yılın zorlu tartışmalarını geride bırakıp istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmayı istemenizden çok memnun olduk. Sadece Almanya adına değil, AB içindeki birçok mevkidaşım adına konuşuyorum. Bu diplomatik adımı herkes olumlu karşıladı” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın son dönemde AB ile diyalog yönünde attığı adımlardan memnun olduklarını kaydetti. Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini Kıbrıs açıklarından çekmesini de olumlu karşıladıklarını söyleyen Maas, “Bu tür doğrudan görüşmelerle birlikte 2016 yılındaki diplomasi yoluna yeniden girilmiş olması olumlu. Kolay bir yol olmayacağını biliyorum. Fakat her iki tarafın da görüşmeleri somut bir şekilde sürdürmesi olumlu sonuçlar verecektir” dedi.

‘TARTIŞMALARI GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ’

Maas, “Artık geçen yıl yapılan tartışmaları geride bırakmak istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri yapıcı ve ileriye dönük gelişme yolunda ilerletmek için çaba harcamak istiyoruz” diye konuştu.

Maas, Türkiye’ye yönelik olası AB yaptırımlarıyla ilgili bir soru üzerine ise “Son haftalardaki gelişmeler açısından Türkiye’ye müteşekkir olduğumuzu ve bunların sürdürülmesi gerektiğini ifade ettim. Artık geleceğe bakmalıyız. Yapıcı bir diyalog içinde olmak istiyoruz. Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde artık tedbirlerden ziyade kararlaştırılan adımlar atıldığında yapıcı bir işbirliğinin iki taraf açısından faydalı olacağını düşünüyoruz” görüşünü dile getirdi.

‘ANKARA’DA İÇ POLİTİKA KONULARINA GİRMEM’

Türkiye’de “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla cezaevinde bulunan Alman vatandaşı olan Gönül Örs’le ilgili bir soru üzerine ise Maas şu yanıtı verdi: “Ankara’da iç politika konularına değinmemem gerektiğini gördüm. Bahsettiğiniz vaka konusunda ilgililerin menfaatı açısından kamuoyuna açık konuşmak istemiyorum. Bu konuyu ele aldık fakat bunun için en iyisi yetkililerle doğrudan temasa geçebilmek ve bu temasa sahibiz.”

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu ise Almanya’nın da katkılarıyla Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde olumlu bir atmosfer yaşandığını söyledi. “Bu diyalog önemli, ama somut sonuçlar olması gerekir. Vize serbestisi, mülteci mutabakatı ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi konularda olumlu somut adımlar olabilir” dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan’la 25 Ocak’ta 61. turu yapılacak ön görüşmelerde (istikşafi görüşmeler) iki ülke arasında tüm sorunlu konuların konuşulacağını belirtti. Türkiye’nin AB ve Yunanistan’a yönelik son dönemde izlediği diyalog politikasıyla ilgili de “Biz yaptırımdan korktuğumuz için değil, aralık zirvesinde AB’den olumlu adım gördüğümüz için diyalog dedik” diye konuştu.

SAVUNMA AMBARGOSU LİSTESİ VERİLDİ

Basın toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Maas ile görüşmesinde Almanya’nın Türkiye’ye uyguladığı örtülü savunma sanayii ambargosu konusunu gündeme getirdiklerini, Almanya’nın Türkiye’ye ihracatına izin vermediği Altay tankında kullanılacak motor dahil savunma sanayii ürünlerinin listesini Alman tarafına ilettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, ayrıca İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi için İsrail’den adım beklediklerini belirterek “İsrail, yasadışı yerleşimler başta olmak üzere illegal girişimlerinden vazgeçerse ilişkiler normalleşir. Bunlar yapılmadan ilişkileri normalleştirsek de İsrail bu tutumuna devam ederse ilişki yine bozulur” diye konuştu.