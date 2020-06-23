Maç bitti başkanlar kapıştı
Trabzonspor'un Alanyaspor'a puan kaptırdığı maç sonrası, iki kulübün başkanı arasında tartışma yaşandı.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası iki kulüp yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tartıştı..
Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.
Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.Beraberlik golü sonrası Alanyalı bazı yöneticilerin, "K.. mu" demesine sinirlenen Trabzonsporlular, "Ne o şampiyon mu olacaksınız, kimin için oynradınız" karşılığını verdiler.
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Yediğimiz gol sonrası Alanyasporlu yöneticiler tarafından inanılmaz küfürler yedik" dedi.
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