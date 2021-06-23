Macaristan’da seçimlere katılacak adaylar Çin'in dev projelerini reddedeceklerini açıkladı
Macaristan’da gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacak altı aday seçilmeleri halinde Başbakan Viktor Orban’ın başkentte bir Çin üniversitesi kampusu kurulması ve Belgrad’a giden bir demiryolu inşasından oluşan iki dev projesini reddedeceklerini açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderilen mektupta altı aday, hangisinin başbakan olursa olsun “seçmenlerin çoğunluğunun isteği doğrultusunda her iki projeyi de derhal durduracağı” konusunda anlaştıklarını söyledi.
Mektup, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, sol-liberal Demokratik Koalisyon adayı Klara Dobrev ve liberal Momentum Hareketi lideri Andras Fekete-Gyor’un Facebook sayfalarında yer aldı. Anlaşmanın aşırı sağ Jobbik lideri Peter Jakab ve iki bağımsız aday tarafından da imzalandığı belirtildi.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- Bitcoin'de sert düşüş! Kritik rakamın altına indi
- İHA muhabirine saldırı