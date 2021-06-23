Macaristan’da seçimlere katılacak adaylar Çin'in dev projelerini reddedeceklerini açıkladı

Macaristan’da gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacak altı aday seçilmeleri halinde Başbakan Viktor Orban’ın başkentte bir Çin üniversitesi kampusu kurulması ve Belgrad’a giden bir demiryolu inşasından oluşan iki dev projesini reddedeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00
Macaristan’da seçimlere katılacak adaylar Çin'in dev projelerini reddedeceklerini açıkladı
Abone Ol google-news

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderilen mektupta altı aday, hangisinin başbakan olursa olsun “seçmenlerin çoğunluğunun isteği doğrultusunda her iki projeyi de derhal durduracağı” konusunda anlaştıklarını söyledi.

Mektup, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, sol-liberal Demokratik Koalisyon adayı Klara Dobrev ve liberal Momentum Hareketi lideri Andras Fekete-Gyor’un Facebook sayfalarında yer aldı. Anlaşmanın aşırı sağ Jobbik lideri Peter Jakab ve iki bağımsız aday tarafından da imzalandığı belirtildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler