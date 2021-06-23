Macaristan’da seçimlere katılacak adaylar Çin'in dev projelerini reddedeceklerini açıkladı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderilen mektupta altı aday, hangisinin başbakan olursa olsun “seçmenlerin çoğunluğunun isteği doğrultusunda her iki projeyi de derhal durduracağı” konusunda anlaştıklarını söyledi.

Mektup, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, sol-liberal Demokratik Koalisyon adayı Klara Dobrev ve liberal Momentum Hareketi lideri Andras Fekete-Gyor’un Facebook sayfalarında yer aldı. Anlaşmanın aşırı sağ Jobbik lideri Peter Jakab ve iki bağımsız aday tarafından da imzalandığı belirtildi.