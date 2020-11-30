Maçı unutturan sakatlık
Arsenal'in köşe vuruşundan gelen topa yükselen Wolverhamptonlu Raul Jimenez ile Arsenalli David Luiz kafa kafaya çarpıştı.
İngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.
Konuk ekip 27'nci dakikada Pedro Neto'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Magalhaes'in 30'uncu dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Wolverhampton Podence'nin 42'nci dakikadaki golüyle tekrar öne geçti ve ilk 45 dakika konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Wolverhampton 3 puanla ayrıldı.
Maçın ilk yarısında Arsenal'in köşe vuruşundan gelen topa yükselen Wolverhamptonlu Raul Jimenez ile Arsenalli David Luiz kafa kafaya çarpıştı.
Hava topu mücadelesindeki çarpışmanın ardından Meksikalı futbolcu Jimenez bir süre yerde hareketsiz kaldı. Jimenez'in sağlık görevlilerinin taktığı oksijen maskesinin ardından hareket ettiği görüldü.
Wolverhampton Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahada ilk müdahalesi yapılan futbolcunun Londra'da bir hastaneye kaldırıldığı ve başına aldığı darbenin yapılan taramayla değerlendirildiği bildirildi.
Arsenal bu skorla 13 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 17'ye yükseltti.
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