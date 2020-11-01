Macron karikatür gerilimini değerlendirdi: Yanlış anlaşıldı

01 Kasım 2020 Pazar, 10:43

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron değerlendirmesinde son dönemde hakkındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istediğini, uluslararası alanda Fransa'ya saldırmak için çok sert tepkilerin verildiğini ve bunları takip ettiğini söyledi.

Ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, Fransa'da yaşayan Müslümanların dinlerini özgür şekilde yaşadığını savunan Macron, ülkede müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ve bu konuda yanlış şeylerin söylendiğini öne sürdü.

Macron, Fransa'da karikatürler yayımlamanın “ifade özgürlüğü” olduğunu belirterek Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerine ilişkin, "Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim görevim şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda (bu karikatür) hakkını savunmak" dedi.

“BENİM ROLÜMÜ ANLAMANIZI İSTİYORUM”

Macron, "İnsanların karikatürler nedeniyle şoke olmasını anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ama bu karikatürler nedeniyle fiziksel şiddetin meşrulaştırılmasını hiçbir zaman kabul etmeyeceğim ve ülkemde yazma, düşünme, çizme özgürlüğünü her zaman savunacağım" dedi. Macron, "Sizin de benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim rolüm, durumu sakinleştirmek, ki bunu yapıyorum. Fakat aynı zamanda bu hakları korumak da benim rolüm" ifadelerini kullandı.

'KARİKATÜRLER PROJE DEĞİL'

Macron, 'karikatürleri sanki Fransız devleti yaratmış gibi bir algı yaratılıp insanların buna inandırıldığını' da söyleyerek bu durumu eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Birçok medya kuruluşu, bazen siyasi ve dini liderler, sanki bu karikatürler Fransız hükümetinin veya cumhurbaşkanının projesiymiş gibi bir kafa karışıklığı yarattı" dedi.