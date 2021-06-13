Macron’dan ABD sorusuna yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi kapsamında Cornwall’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.
İngiltere’nin güneybatısında bulunan Cornwall’da G7 Zirvesi
kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Biden ve Macron, Cornwall’daki Carbis Koyu’nda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Biden, muhabirlerin yönelttiği "ABD geri döndü mü?"
sorusunu Macron’un yanıtlamasını istedi.
Macron ise "Kesinlikle evet" yanıtını vererek,
Biden’ın liderliğin ortaklık olduğunu gösterdiğini söyledi.
Biden yönetiminde ABD’nin, özgür dünyanın işbirlikçi lideri
olarak geri döndüğünü belirten Macron, "Kulübün bir parçası olan ve
işbirliği yapmaya çok istekli bir ABD Başkanı olması harika” dedi.
BİDEN'DAN AÇIKLAMA
Biden da ABD’nin NATO askeri ittifakının uyumu konusunda çok
güçlü hissettiğini ve Avrupa Birliği’ne (AB) desteğini dile getirerek,
"Daha önce de söyledim, ABD geri döndü. İşler ilerliyor ve ABD’de de
dediğimiz gibi, aynı sayfadayız. AB’nin, Batı Avrupa’nın yalnızca ekonomik
meselelerini ele alma becerisiyle değil, aynı zamanda NATO’nun omurgası olma ve
desteğini sağlama konusuyla da çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. AB’nin
inanılmaz derecede güçlü ve canlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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