Macron'dan Avrupa'ya Türkiye'ye karşı birlik çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.
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