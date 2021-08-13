13 Ağustos 2021 Cuma, 10:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TCMB, “Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Kararı eleştiren Özkan, Yenişafak’ın “Bu operasyonu kim adına çektiniz” manşetine dikkat çekti. Özkan kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Faiz politikası eleştirilen Naci Ağbal, gazete manşetiyle gönderildi, 7,20 TL olan dolar 8,55 TL’ye fırladı.

Yeni başkan geldi faiz yine %19. Madem faiz sabit kalacaktı neden Ağbal’ı gönderdiniz? Ülke yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Bu bozuk düzeni değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.