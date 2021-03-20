Naci Ağbal görevden alındı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.
Naci Ağbal yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.
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