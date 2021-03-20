Naci Ağbal görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.

AA
20 Mart 2021 Cumartesi, 02:21
Naci Ağbal görevden alındı
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 Naci Ağbal yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. 

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