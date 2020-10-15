Maden işçileri: Barikatları aşa aşa Ankara’ya ulaşacağız

15 Ekim 2020 Perşembe, 13:09

Soma ve Ermenek'te maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçileri, seslerini duyurmak için Ankara’ya başlattıkları yürüyüşlerini sürdürme kararı aldı.

Soma Mezarlığı önünde ve Ermenek’teki maden sahasında bekleyişlerini sürdüren işçiler, iki koldan Ankara’ya hangi yol üzerinden yürüyeceklerini kararlaştırmak için toplantı yapacak.

Soma’daki işçiler jandarma ablukasında bekliyor. Etrafları barikatlarla çevrili olan işçiler, burada yaptığı açıklamada, “Barikatları aşa aşa Ankara’ya ulaşacağız. Geri dönüş yok” dedi.

İşçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan oluşan heyet dün heyet dün Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Hüseyin Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeden sonuç alamamış, Erdoğan işçilere “Yetkim yok” diyerek iki kelime yanıt vermişti.