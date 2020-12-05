Maden ocağı sahibinden köylülere: Cahil insanlar

05 Aralık 2020 Cumartesi, 15:09

Hacıbektaş'a bağlı Karaburç ve Karaburna köylerine maden ocağı kurulmak için bir şirkete Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 'halkı bilgilendirme toplantısı' yapılmadan ÇED gerekli değildir raporu verildi. Köylüler ise Karaburç Kalesi'nin Birinci Dereceden Arkeolojik SİT Alanı olduğunu belirterek maden ocağına karşı yürütmeyi durdurma ve projenin iptali istemiyle Kayseri 1.Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdular.

Dava sürerken, bilirkişi heyeti bölgede dün inceleme yaptı. Heyeti incelemesi sırasında bölgeye maden ocağının sahibi Halit Eken de geldi. Eken, bilirkişi heyetine köylülelerle ilgili "Köylüyü gaflete, gaza getiriyorlar. Cahil insanlar" sözleri üzerine gerginlik yaşandı. Köylülerin avukatı, Eken'in köylüler için kullandığı sözlerin tahrik edici olduğunu söylerken köylüler de Eken'e tepki gösterdi.

Köylüler maden ocağına karşı oluşturduğu Karaburç Köyü Doğayı Koruma ve Geliştirme Platform'u yaptığı yazılı açıklama ile Eken'i kınayarak, köylülerden özür dilemeye davet etti.

Platformun açıklaması şöyle:

"Nevşehir Hacıbektaş Karaburç köylüleri olarak; köyümüzü kuşatan madene karşı Kayseri 1. Bölge İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada, mahkemenin görevlendirdiği hakim ve bilirkişilerce 3 Aralık 2020 tarihinde Karaburç köyü ve maden sahasında bilirkişi incelemesi yapılmıştır.

"EKEN, TAHRİK EDİCİ, ALAYCI BİR ÜSLUPLA KÖYLÜLERE’ CAHİL’ DİYEBİLECEK KADAR HADSİZ SÖYLEMLERDE BULUNDU"

Bilirkişi incelemesi esnasında maden sahası bölgesinde bulunan maden şirketi sahiplerinden Halit Eken isimli şahıs, tahrik edici ve alaycı bir üslup ile Karaburç köylülerine ‘cahil’ diyebilecek kadar hadsiz ve aşağılayıcı söylemlerde bulunmuştur. Bu çirkin görüntüler video kayıtlarına da yansımıştır.

"KÖYÜMÜZDE OKUMU YAZMA ORANI YÜZDE 100 SEVİYELERİNDE"

Biz Karaburç köylüleri olarak her zaman geçmişimiz, kültürümüz, örf, adet ve geleneklerimizle gurur duymaktayız. Kültürümüz ve dünya görüşümüz; yüzyıllardır medeniyetler beşiği Anadolu’nun tam kalbinde, Kapadokya’nın hemen dibinde ve Hacıbektaş-ı Veli felsefesinin egemen olduğu bir coğrafyada harmanlanmıştır. Karaburç köyü, milletin efendisi çiftçilerimize ilave olarak; bünyesinden nice kamu idarecisi, avukat, doktor, asker, polis, öğretmen, işçi, memur, iş insanı ve girişimci çıkarmış ve çıkarmaya devam etmektedir. Köyümüzde okuma yazma oranı yüzde 100 seviyelerindedir.

"MİLLETİN EFENDİSİ KÖYLÜYE CAHİL DİYEN HALİT EKEN ÖZÜR DİLESİN"

Milletin efendisi köylüye 'cahil' diyebilme cesareti ve hadsizliğini gösteren Develi Mermer Madencilik (Develi Bazalt) şirketini ve sahiplerinden Halit Eken’i kınıyor ve kendilerini kamuoyu önünde Karaburç köylülerinden özür dilemeye davet ediyoruz."