Madende iş cinayeti
Soma'daki bir maden ocağında 49 yaşındaki işçi, kamyonun altında kalarak can verdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası, "Sorumlusu İmbat patronları madenciye hesap verecek!" açıklaması yaptı.
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya (49) isimli işçi, maden sahasında indiği kamyonun ön kısmından yolun karşısına geçmek isterken aracın hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Alkaya'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken kamyon sürücüsü S.K. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
"İMBAT PATRONLARI HESAP VERECEK"
Alkaya'nın ölümü sonrası Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan da 'KAZA DEĞİL CİNAYET!' açıklaması yapılarak şöyle denildi:
Soma İmbat Madencilik işçisi kardeşimiz Nurettin Alkaya, maden sahasında kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Ailesine ve tüm maden işçilerine başsağlığı diliyoruz.
Sorumlusu İmbat patronları madenciye hesap verecek!"
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