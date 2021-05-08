Madrid Açık’ta yarı final heyecanı başlıyor
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda oynanan çeyrek final karşılaşmalardan sonra tek erkekler yarı final eşlemeleri belli oldu.
Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda dün oynanan karşılaşmalara çeyrek final maçları tamamlandı. Oynanan maçlar sonucunda Rafael Nadal'ı eleyerek bir üst tura çıkmayı başaran Alman tenisçi Alexander Zverev ile Avusturyalı raket Dominic Thiem eşleşti. Turnuvadaki bir diğer yarı final mücadelesi ise Norveçli Casper Ruud ile İtalyan Matteo Berrettini arasında oynanacak.
İspanya’nın başkentinde düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda, Alexander Zverev çeyrek finalde Rafael Nadal’ı iki set sonunda mağlup etti. Alman tenisçi her iki seti de 6-4'lük skorla kazandı. Dominic Thiem ise rakibi John Isner'ı tie-break oynamadan 3-6, 6-3, 6-4'lük üç sette yenerek Madrid'de üst üste 4. defa yarı finale çıkmayı başardı.
Madrid Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde oynanan bir diğer maçta Alexander Bublik'i 7-5 ve 6-1'lik 2 sette mağlup eden Casper Ruud yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde oynanan diğer mücadelede Matteo Berrettini, Cristian Garin'i 5-7, 6-3, 6-0 ile mağlup etti. Berrettini, ikinci sette 3-1 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşle 11 oyun üst üste kazanarak galibiyete ulaştı.
İlgili Haberler
- Rafael Nadal, toprak kortta üst üste 3. kez havlu attı
Video Haberler
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt