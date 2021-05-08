Madrid Açık’ta yarı final heyecanı başlıyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:54

Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda dün oynanan karşılaşmalara çeyrek final maçları tamamlandı. Oynanan maçlar sonucunda Rafael Nadal'ı eleyerek bir üst tura çıkmayı başaran Alman tenisçi Alexander Zverev ile Avusturyalı raket Dominic Thiem eşleşti. Turnuvadaki bir diğer yarı final mücadelesi ise Norveçli Casper Ruud ile İtalyan Matteo Berrettini arasında oynanacak.

İspanya’nın başkentinde düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda, Alexander Zverev çeyrek finalde Rafael Nadal’ı iki set sonunda mağlup etti. Alman tenisçi her iki seti de 6-4'lük skorla kazandı. Dominic Thiem ise rakibi John Isner'ı tie-break oynamadan 3-6, 6-3, 6-4'lük üç sette yenerek Madrid'de üst üste 4. defa yarı finale çıkmayı başardı.

Madrid Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde oynanan bir diğer maçta Alexander Bublik'i 7-5 ve 6-1'lik 2 sette mağlup eden Casper Ruud yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde oynanan diğer mücadelede Matteo Berrettini, Cristian Garin'i 5-7, 6-3, 6-0 ile mağlup etti. Berrettini, ikinci sette 3-1 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşle 11 oyun üst üste kazanarak galibiyete ulaştı.