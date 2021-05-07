Rafael Nadal, toprak kortta üst üste 3. kez havlu attı

07 Mayıs 2021 Cuma, 20:23

Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, Madrid Açık çeyrek finalinde Alman tenisçi Alexander Zverev'e 1 saat 44 dakika süren karşılaşmada 6-4 ve 6-4’lük iki skorla mağlup oldu. Zverev, yarı finalde Dominic Thiem'in rakibi oldu. Rafael Nadal ise tenis kariyerinde ilk defa üst üste 3 toprak Masters turnuvasında yarı final göremeden elenmiş oldu.

Alexander Zverev, "Kesinlikle kariyerimin şimdiye kadarki en büyük galibiyetlerinden biriydi. Rafa'yı toprakta yenmek sporumuzda yapılabilecek en zor şey." ifadelerini kullandı.

Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 13 kez kazanan ilk tenisçi olma unvanını elinde bulunduran Nadal ise maç sonunda şu açıklamalarda bulundu:

"Maçın başında kontrol bendeydi ama 4-2'de, 5-2 için servis atarken, felaket bir servis oyunu oynadım. Bu koşullarda, bu hızdaki bir kortta dünyanın en iyi oyuncularından birine karşı oynarken kendine güvenli şekilde kalmak kolay değil.”