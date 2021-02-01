Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle gittiği adliyeye çakarlı araçla giriş yaptığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ise yayımladığı genelge ile yetkisiz kullanılan çakarlı araçların trafikten men edileceğini düzenlemişti.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava için Kırıkkale’ye gitmişti. 21 Ocak günü görülen davada Çakıcı hakkında beraat kararı verilirken, Davutoğlu’na yönelik sözleri eleştiri sayılmıştı. Çakıcı’nın davanın görüldüğü Keskin Adliyesi’ne çakarlı araçla giriş yaptığı ortaya çıktı.
Çakıcı’nın araç konvoyunun en önündeki araçta çakar olduğu ve adliyeye giriş yaptığı sırada önünün açıldığı görülüyor. Çakıcı’yı adliyede adamları karşılıyor.
AKP PLAKASI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Çakıcı'nın araç konvoyundaki AKP plakalı araç da dikkat çekmişti.
İçişleri Bakanlığı’nın çakarlı araçlarla ilgili genelgesinde ise kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım 2019'dan itibaren yasaklanmıştı. Çakarlı araç kullananlar hakkında para cezası verileceği, araçların trafikten men edilebileceği düzenlenmişti.
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