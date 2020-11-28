Mağaza reyon sorumlusu Aykut Çakal 5 gündür kayıp
Antalya'da bir mağazada reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan (24) 5 gündür haber alınamıyor. Polis arama çalışması başlatırken, yakınları, Çakal'ın kaybolmasınan ardından otomobilinin M.K. adlı arkadaşı tarafından satıldığını ileri sürdü.
Bucak'tan Antalya'ya taşınan ve giyim üzerine bir mağazalar zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan 23 Kasım gecesinden bu yana haber alamayan İstanbul'da yaşayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis ekipleri, Aykut Çakal'ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su dökülmesi nedeniyle raporlu olan Çakal'ın cep telefonunun da ortadan kaybolduğu andan bu yana kapalı olduğu belirlendi.
AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRDI İDDİASI
Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'a ait bir ize ratlanmazken, kayıp gencin yakınları, 2008 model otomobilin ise kaybolmasının ardından Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu öne sürdü. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir kişiyi yanında getirdiği, aracın sahibiymiş gibi satışı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
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