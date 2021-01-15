Mahir Ünal: İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz

15 Ocak 2021 Cuma, 13:45

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ittifak söylentileri ve Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin, "Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal" ifadelerini kullandı.

NTV canlı yayınında konuşan Ünal "Koalisyonlarla ittifaklar arasında bir fark var. Koalisyonlar seçimden sonra bir zorunluluk ortaya çıkar, ittifaklar seçim öncesi tercihlerdir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal. Cumhurbaşkanımızın daha önce kullandığı bir Türkiye İttifakı ifadesi vardı. Siyaset üstü meselelerde Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur. Demokrasinin güzel tarafı şudur; Meşruiyet zemininde her şey konuşulur," dedi.

Ünal, Erdoğan ile birlikte tüm MKYK üyelerine aşı yapılmadığını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık. MKYK üyelerimizden sırası gelen 3 doktor ve 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu," dedi.







